صحة بنى سويف: الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة استهدفت 18 ألفا و900 سيدة

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،مع وكيل وزارة الصحة ،نتائج الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى تمت على مرحلتين في الفترة من 4 إلى 15 يونيو الجاري ،ونفذتها المديرية تحت شعار "حقك تنظمى"لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة، من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة ،وذلك وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمستفيدات من خدماتها.

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل الوزارة، أنه تم العمل في المرحلة الأولى التي جرى تنفيذها من 4 إلى 8 يوينو الجاري ، بإدارات(بنى سويف، اهناسيا ، ناصر،الفشن)،ومن خلال 119وحدة ثابتة و7 عيادات متنقلة ، وتم تغطية 42 موقعاً ، وقد بلغ إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات تلك المرحلة 10 آلاف و504 سيدة ، و بلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 9961 سيدة( 1903جدد ، 8058مترددات)،وصرف حبوب أحادية لعدد 830 سيدة ،لوالب 1519،حبوب مركبة 4701 ، كبسولات 137،حقن أحادية 2435 ، موضعية 27،حقن مركبة 579 ، كشف نسا 710، واقي 239 ، متابعة حمل 175، سونار 391 ، سنوات حماية 7735 ،مشورة 2924.

وتم العمل في المرحلة الثانية، في الفترة من 11 إلى 15 يونيو ، بإدارات (ببا ، سمسطا، الواسطى) ومن خلال 83 وحدة ثابتة و5 عيادات متنقلة وتم تغطية 35 موقعاً ، وبلغ إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات تلك المرحلة 8 آلاف و397سيدة ، و بلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 8389 سيدة( 2240 جدد +6149مترددات)، وصرف حبوب أحادية لعدد 667 سيدة ، لولب هرمونى 8،حبوب مركبة 3517 ، كبسولات 136، حقن أحادية 2290 ، موضعية 317، حقن مركبة 437 ،كشف نسا 1612،واقي 257 ، متابعة حمل 1549، سونار 1979 ، سنوات حماية 7625،مشورة 5305، لولب نحاسي 1521، باطنة 141.

ووجه وكيل الوزارة الشكر للقائمين على تنفيذ مرحلتي الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية على جهودهم في تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية ، والتي استهدفت تقديم كافة خدمات تنظيم الأسرة"بالمجان"و تم "علي هامش الحملة "عقد ندوات توعية للسيدات عن رسائل تنظيم الأسرةوالصحة الإنجابية،و إقامة عن معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية

وأضافت مدير تنظيم الأسرة د. مديحة سري إمام، أن الحملة وفرت مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال فرق مدربة، وأخصائي النساء والتوليد، لتوقيع الكشف الطبي، مشيرة إلى أنه تم صرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومن خلال العيادات المتنقلة لتقديم الخدمة في المناطق النائية، خلال تنفيذ المرحلتين.