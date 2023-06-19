صحة المنوفية تناقش أعمال ترصد الشلل الرخو الحاد والتطعيمات خلال 4 سنوات

المنوفية – محمود شاكر

عقدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية ، برئاسة الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وحضور الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية ، والدكتور إبراهيم موسي مستشار البرنامج الموسع للتطعيمات، والدكتورة فاطمة الزهراء شاكر المشرف المركزي ، مع مديري الإدارات الطبية ومديري الوقائي، اجتماعا، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحفاظ علي مصر خالية من مرض شلل الأطفال ومراجعة وثائق الاشهاد علي جميع المستويات.

ويأتى الاحتماع لمراجعة أعمال ترصد الشلل الرخو الحاد وأعمال التطعيمات ووثائق الاشهاد الخاصة بخلو مصر من شلل الاطفال، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الجهود للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وشهد الاجتماع مناقشة وثائق الاشهاد الخاصة بترصد الشلل الرخو خلال الأربعة أعوام الماضية، علي جميع المستويات، ونسب التغطية الخاصة بالتطعيمات الروتينية والحملات القومية، ومراجعة أعمال سلسلة التبريد علي جميع المستويات.

وتضمن الحضور جميع مسئولي الترصد والتطعيمات والمراقبون الأول بالإدارات، وبحضور الأطباء بإدارة الوقائي الدكتور محمد العسكري مدير الطب الوقائي، والدكتورة فاطمة مرزوق مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية، والدكتورة نشوى السيد البدوي مسئول ترصد الشلل الرخو الحاد، والدكتورة منة الله السيد مسئول التطعيمات.