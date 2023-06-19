اليوم السابع
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شرايين حياة.. إنجاز 13 محورا على النيل منذ 2014

الإثنين، 19 يونيو 2023 02:00 م
شرايين حياة.. إنجاز 13 محورا على النيل منذ 2014 مشروعات الطرق بمحافظات الصعيد
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت وزارة النقل عدد كبير من مشروعات الطرق بكافة المحافظات وعلى رأسها محافظات الصعيد، كذلك مشروعات ربط جانبى النيل، حيث وجه الرئيس السيسى، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة. 
 
- قبل 2014 تم تنفيذ (38) محورا. 
- فى عام 2014 تم التخطيط لإنشاء (34) محورا جديدا على النيل بتكلفة 70 مليار جنيه. 
- من 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ ( 13) محورا. 
- جار تنفيذ (14) محور. 
- مخطط البدء في تنفيذ 7 محاور أخرى ضمن خطة العام المالي القادم 2022/2023
- يصل اجمالى المحاور إلى (72) محـورا وكوبري منهم (36) محور / كوبرى بالصعيد. 
- يتم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة بواسطة شركات مصرية وطنية متخصصة. 
ؤ المشروعات تساهم في ربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها وخلق عدد كبير من فرص العمل تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة. 
 
 

الطرق

مشروعات الطرق

النقل

عدد مشروعات الطرق



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