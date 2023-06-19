وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، تقدم خدمات الترجمة والإرشاد المكاني وإجابة السائلين بـ 51 لغة عالمية، من خلال 49 نقطة موزعة في صحن المطاف، والرواق السعودي، وتوسعة الملك فهد بالمسجد الحرام، إضافة لـ 23 نقطة لإجابة السائلين في المسجد النبوي.

ومن جهة أخرى، تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلة بفرعها في منطقة الجوف، استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر منفذ الحديثة بمحافظة القريات، لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ، حيث تم توزيع 900 كتيب توعوي لإرشاد الحجاج حول أداء النسك وفق ما جاء في القرآن والسنة، وتوزيع 700 "باركود" لتحميلها على الأجهزة الذكية تتضمن أبرز التطبيقات التي تعينهم على أداء فريضتهم وفق المنهج الوسطي الصحيح، كما أجاب دعاة الفرع على 400 فتوى تختص بأعمال الحج وأداء النسك.

ونفذ الفرع 246 منشطًا اشتملت على كلمات دعوية ومبادرات تطوعية في جوامع ومساجد محافظة القريات، لتوعية الحجاج بفضل أداء هذا الركن العظيم، وأهم الأعمال التي ينبغي لهم القيام بها خلال رحلة الحج.

ومن ناحية أخرى، تواصل الإدارة العامة النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة، تقديم أفضل وأجل خدماتها لضيفات الرحمن زائرات المسجد النبوي الشريف، من خلال تنفيذ برامجها المتكاملة وخططها التنظيمية المدروسة التي أعدتها منذ وقت مبكر لموسم حج هذا العام 1444هـ.

وتتضمن برامج وخطط الإدارة النسائية إقامة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل؛ لتطوير أداء الموظفات الرسميات وتأهيل المتقدمات للعمل في المواسم عن كيفية التعامل مع الزائرات، وإدارة الحشود وشرح الأنظمة والتعليمات، وكذلك إقامة دورات لتعليم اللغات المختلفة لتسهيل التواصل مع كافة الجنسيات، سعيًا منها لمساعدة زائرات المسجد النبوي في تأدية نسكهم بالسكينة والهدوء والطمأنينة مع توفير المناخ التعبدي داخل المسجد النبوي والساحات المحيطة بهما والتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة لتأدية النسك على الوجه الأكمل، وكذلك توفير جميع الخدمات اللازمة وتهيئة المرافق والتأكد من جاهزيتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزائرات المسجد النبوي من خلال المرشدات والمراقبات والمترجمات اللاتي جُندن لتقديم أفضل الخدمات والمحافظة على النواحي التنظيمية والأمنية بالمسجد النبوي وتوعية الزائرات.

ومن جهة ثانية، قدمت الشؤون الصحة بمنطقة الحدود الشمالية خدماتها الصحية لضيوف الرحمن في منفذ جديدة عرعر خدماتها لنحو 14 ألف حاج عراقي، وذلك بمشاركة 35 متطوعاً ومتطوعة.

وأوضحت صحة المنطقة أنها جهزت مستشفى جديدة عرعر العام بسعة 50 سريرًا، و6 أسرة للعناية المركزة مجهزة تجهيزًا عاليًا، إضافة إلى تجهيز غرفة عمليات وقسم الطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة و10 عيادات خارجية بمختلف التخصصات الطبية، وأقسام التنويم. ويعمل بالمستشفى أكثر من 100 موظف تختلف تخصصاتهم بين الأطباء والممارسيين الصحيين والخدمات المساعدة والمساندة، ومزود المستشفى بشبكة اتصال متطورة مباشرة لاسلكية وسلكية للاتصال بالمستشفيات المرجعية بمدينة عرعر، إضافة إلى وجود 4 سيارات إسعاف عناية مركزة لنقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات مدينة عرعر.

ومن ناحية أخرى، بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مع مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج أمس، تعزيز وتطوير وسائل السلامة في الحرمين الشريفين لخدمة القاصدين والزائرين وحجاج بيت الله الحرام.

وأكد السديس أن الجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني عظيمة في تسخير كافة الإمكانات والخدمات لسلامة الحرمين الشريفين وقاصديهما وزوارها وحجاج بيته العتيق.

من جانبه، عبر مدير عام الدفاع المدني عن شكره وامتنانه لما تقدمه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خدمات جليلة للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة السعودية للإحصاء، اليوم الاثنين، أن إجمالي أعداد المعتمرين خلال عام 2022 بلغ 24,715,307 معتمرين، من بينهم 9,517,829 معتمرًا قاموا بأداء العمرة لمرة واحدة.

وبلغ إجمالي عدد المعتمرين من الخارج (8,372,429) معتمرًا، حيث بلغ عدد الذكور منهم 3,700,785 معتمرًا بنسبة 44,20 %، بينما بلغ إجمالي المعتمرات الإناث (4,671,644) معتمرة بنسبة 55,80 %، فيما بلغ إجمالي عدد المعتمرين من الداخل 16,342,878 معتمرًا، وصل عدد السعوديين منهم إلى 6,642.881 معتمرًا بنسبة 40,65 %، في حين وصل عدد المعتمرين غير السعوديين من الداخل إلى 9,699,997 معتمرًا بنسبة 59,35 %.

وحول إحصاءات الحج خلال العام الماضي (1443هـ / 2022م)، أشارت الهيئة العامة السعودية للإحصاء إلى أن إجمالي أعداد الحجاج بلغ 062, 926 حاجًّا، منهم 781,409 بنسبة 84,4 % قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 144,653 بنسبة 15,6 %.

وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لموسم الحج خلال العام الماضي 1443هـ أن عدد الحجاج الذكور من داخل المملكة العربية السعودية بلغ 77,776 حاجاً، بينما بلغ عدد الإناث 66,877 حاجة، في حين بلغ عدد الحجاج الذكور من خارج المملكة 421,999، وبلغ عدد الحاجات الإناث 359,410 حاجات.

من ناحية أخرى، دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عدداً من الخدمات الإلكترونية التي تخدم الوزارة وتسُهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمستفيدين سواء من منسوبي الوزارة أو المتعاملين مع هذه الخدمات من داخل المملكة أو خارجها، ولاسيما الحجاج والمعتمرين.



وشملت الخدمات الإلكترونية منصة تراسل للتعاملات الإلكترونية لفروع الوزارة، والمشاريع المساندة لها (منصة إدارة التقارير، خدمة ذكاء الأعمال، تطبيق تراسل على الأجهزة الذكية، مساحة عمل المسؤولين، خدمة التصديق الرقمي)، وتطبيق التوعية الشرعية التي تعني بالتوعية الشرعية لزوار بيت الله الحرام؛ من خلال اتصال مرئي يجمع بين السائل (الحاج أو المعتمر) والداعية والمترجم (في حالة اختيار لغة غير العربية من قبل السائل) لتوضيح ما أشكل على السائل أثناء أداء نسكه، وتطبيق الوزارة الرسمي "رشد" لتحقيق أكبر انتشار للكتب الإلكترونية الموثوقة، وهي خدمة تكاملية مع خدمة المكتبة الإلكترونية الموجودة من خلال منصات المكتبة المنتشرة في المواقيت والمنافذ، ومن خلال موقع المكتبة على شبكة الإنترنت.