سيناتور ديمقراطي: تنمر ترامب على التهم الموجهة إليه لن ينفعه

أ ش أ

قال السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي شيلدون وايتهاوس، الأحد، إن طريقة "التنمر" التي يتبعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لن تساعده في مواجهة التهم الجنائية الفيدرالية التي يواجهها.

وقال وايتهاوس، في تصريحات -نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: إن هذه هي الطريقة التي يتبعها ترامب عندما يكون متورطًا في دعوى قضائية مع أحد البنوك حول الديون، حيث يتجه إلى هذا النوع من التنمر لبث اليأس إلى الطرف الآخر على أمل التنازل عن الدعوى أو التصالح بشروط جيدة.

وأضاف السيناتور الأمريكي: "لكن عندما تتعامل مع المدعين الفيدراليين، فإن هذه الطريقة لا تنفع ولا تهم، إنها مجرد ضوضاء في الخلفية بالنسبة للمدعين الفيدراليين، لذلك لن يساعده على الإطلاق في هذه الحالة".

ودفع ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري ببراءته من 37 تهمة فيدرالية موجهة له تتمحور حول انتهاكه لقانون التجسس وعرقلة العدالة بأخذ سجلات سرية معه بعد رئاسته ثم رفض إعادتها.

وبعد اتهامه، وجه ترامب انتقادات شديدة للمستشار الخاص جاك سميث، كما انتقد الادعاء الفيدرالي واتهمه بوجود دوافع سياسية وراء الاتهامات، كما ألقى بالإهانات على المدعي العام في مانهاتن في قضية منفصلة اتهم فيها بتزوير السجلات التجارية.