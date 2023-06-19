زراعة 3913 فدانا بمحصول السمسم في غيطان الشرقية.. اعرف التفاصيل

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس أشرف نصير، مدير عام مديرية الزراعة بالشرقية، إنه تمت زراعة 3913 فدانا بمحصول السمسم، من إجمالى المستهدف زراعته هذا العام 5937 فدانا.

وتابع فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن أفضل ميعاد لزراعة السمسم فى الفترة من منتصف أبريل حتى نهاية مايو، ويؤدى التكبير أو التأخير عن ذلك إلى انخفاض معدل انتاج الفدان من البذور، وتجود زراعته فى الأراضى الصفراء الخفيفة والثقيلة والطينية جيدة الصرف، ويمكن زراعته فى الأراضى الرملية بعد إضافة 15-20 متر مكعب من سماد بلدى قديم مع توافر مياه الرى، توعية المزارع قبل الزراعة بضرورة تجهيز الأرض وتنعيمها والتخلص من الحشائش أثناء الخدمة قبل الزراعة، حيث تنمو الحشائش أسرع من نباتات السمسم فى المرحلة الأولى من حياتها، والتخلص من الحشائش أثناء هذة الفترة يزيد من قوة بادرات السمسم علاوة على المحافظة على عدد النباتات بالفدن، ويحتاج الفدان من 3 إلى 4 كيلو جرام تقاوى فى حالة الزراعة اليدوية ويجب زراعة التقاوى المنتقاه من الأصناف جيزة 32 وتوشكى 1، وشندويل3، ومتوسط سعر كيلو التقاوى من 35 إلى 40 جنيها حسب نوع التقاوى.

وأردف مدير عام الزراعة بالشرقية، أن زراعة السمسم تتركز فى مراكز "بلبيس- أبو حماد - مشتول السوق" والفترة الماضية زادت المساحات المزروعة بالسمسم لكونه محصولا مربح وغير مكلف فى زراعته، والربحية فى آخر العام جعلت المزارع يقبل على زراعته فهو من المحاصيل لو المزارع اهتم بها يكون له مردود اقتصادى مربح معه آخر العام.