رياضة كفر الشيخ توجه باتخاذ جميع الاستعدادات لتنفيذ مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"

كفر الشيخ - محمد سليمان

عقد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اجتماعًا دوريًا لمديري الإدارات الفرعية، والداخلية بديوان عام المديرية برئاسته وبحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، مهنئا الحضور وجميع العاملين بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، والذي يتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، موجهًا بتكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة، والإعداد والتجهيز الجيد لتفعيل، وتنفيذ مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، خلال إجازة عيد الأضحى.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، خلال الاجتماع ضرورة اتخاذ وتطبيق كل إجراءات عوامل الأمن والسلامة أثناء تنفيذ الأنشطة والفعاليات، وكذا تطبيق الكود المصري لتأمين حمامات السباحة والشواطئ وكود الإتاحة "لذوي الهمم" موجهاً إدارة الهيئات الشبابية والرياضية باتخاذ كل الاستعدادات لقرب انعقاد الجمعيات العمومية وكذلك العمل على الانتهاء من تنقية العضوية.

واستعرض خلال الاجتماع أبرز البرامج المنفذة من خلال الإدارات الفنية بالمديرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من حيث تفعيل دور إدارة الأزمات والكوارث، والمتابعة للشُعب التخصصية لتنمية النشء بمراكز الشباب، والمشروعات القومية المنفذة، ومناقشة الخطة الاستثمارية المقترحة، وآليات الطرح الاستثماري، وخطة تطبيق التحول الرقمي على مستوى جميع الإدارات.