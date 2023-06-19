رفع الرايات الحمراء على بعض شواطئ الإسكندرية ونسبة الإقبال 25 للقطاع الشرقى

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الحمراء على بعض شواطئ القطاع الشرقى والغربى، ما عدا الشواطئ التي اكتمل بها حاجز الأمواج، حيث جاءت حالة البحر أعلي من منسوبها الطبيعي والأمواج مرتفعة لذلك تم رفع الرايات الحمراء بشواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقى والغربي تنبيها للسادة الرواد بالحظر عند نزول البحر، واتباع تعليمات فرق الإنقاذ، ونسبة إشغال الشواطئ اليوم 25% للقطاع الشرقي و15% للقطاع الغربي .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين، تشهد محافظة الإسكندرية حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية مع انخافض طفيف في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل صباحا ،وتسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 27 درجة، والصغرى تسجل 20 درجة.

وشددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على الالتزام بتعليمات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بعدم نزول البدلات إلا بعد ارتداء "اللايف جاكت"، مع الاهتمام بنظافة الحمامات لاستقبال الرواد .

فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني (احجز كرسيك علي البحر) لموسم صيف 2023، وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات الحجز الإلكتروني وهى :

أولا:

الحجز عن طريق موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف

1. الدخول على الموقع

2. البحث في قسم الشواطئ أو اسم الشاطئ المطلوب الحجز فيه

3. الضغط على خانة احجز الآن

4. ملأ البيانات المطلوبة وهى:

الاسم

رقم الهاتف

رقم الواتساب

البريد الإلكتروني

رقم الهوية

5. تحديد عدد الأفراد

6.اختيار تاريخ الحجز (ماعدا الأعياد وأيام الجمعة )

7. موافقة علي الشروط والأحكام

8. اضغط احجز الآن

9. الاحتفاظ بالكود الظاهر على الشاشة للمرور به من بوابة الشاطئ.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه يتم الحجز على الموقع قبل ميعاد الذهاب للشاطئ مقدما بما لا يقل عن 48 ساعة،ويعتبر الحجز لاغيا في حالة تأخر مقدم الطلب أو أحد أفراد الأسرة عن التواجد بالشاطئ في موعد اقصاه الساعة 9 صباح اليوم المطلوب برفقة الرقم التأكيدي ولمستغل الشاطئ الحق في التصرف في الأماكن التي تم حجزها في حالة عدم تواجد مقدم الطلب عند الساعة 9 ص.

على أن يتم حجز الشاطئ واحد فقط فى اليوم حيث أن تكرار الحجز في اكثر من شاطئ في نفس اليوم يعرض طلب الحجز للإلغاء لإساءة استخدام الخدمة.



حالة البحر في الاسكندرية اليوم



رايات حمراء علي بعض شواطئ الإسكندرية



رفع الرايات الحمراء علي بعض شواطئ الإسكندرية



