رئيس جامعة المنوفية يبحث سبل الارتقاء بجودة الخدمة الطبية بالمستشفيات الجامعية

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، على ضرورة استيفاء معايير الجودة بكلية الطب والمستشفيات الجامعية والارتقاء بالخدمة الطبية التى تقدمها المستشفيات الجامعية وتأهيل المستشفيات تمهيدا لتطبيق التأمين الطبى الشامل الذى يهدف إلى توفير العلاج والتغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين، وتوفير رعاية صحية شاملة بأعلى جودة وأقل تكلفة ممكنة، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الجودة وتحسين الأداء فى كل قطاعات الجامعة وخاصة القطاع الطبى ضمن أولويات المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة مع عميد ووكلاء كلية الطب والمدير التنفيذى ومدراء المستشفيات الجامعية عقب افتتاحات مشروع تعلية مستشفى علاج الأورام، ومشروع توسعة قسم الطوارئ، بحضور الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبد البارى عميد الكلية والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وسعاد بيومى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

وتوجه الدكتور أحمد القاصد بالشكر إلى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والوفد المرافق له والأجهزة التنفيذية المشاركة فى فعاليات افتتاح مشروع تعلية مستشفى علاج الأورام ومشروع توسعة قسم الطوارئ، وأكد على دعم المحافظ الدائم والتعاون المستمر مع الجامعة ومبادرته بتذليل العقبات الإدارية التى تواجه الجامعة فى سبيل تحقيق أهدافها.

وأكد القاصد على أن الجامعات تعتمد فى تصنيفها على تأثيرها فى المجتمع المحيط بها مؤكدا على جاهزية الجامعة للتعاون الكامل مع جميع أجهزة المحافظة والنقابات المهنية لتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والبيئية، مشيرا إلى أهمية دور الجامعات وتأثيره فى المجتمع وتحقيق نهضته، موضحا أن الجامعة هى التى تتكفل بتخريج الطبيب والمعلم وغيرهم من خريجى الكليات المختلفة، وتوفر له التدريب المناسب ليكون فاعلا فى المجتمع.

كما أكد رئيس الجامعة على اهمية اقتناص الفرص المتاحة أمام الجامعة فالجامعة تمتلك الآن جامعة أهلية وأرضا لإنشاء المدينة الطبية وأرضا بمدينة السادات لابد من استغلالها الاستغلال الأمثل فى ظل قيادات داعمة بالدولة والمحافظة، مشيرا إلى ضرورة التكاتف والتكامل والعمل بروح الفريق وتخطى العقبات فورا والتطلع إلى الأفضل دائما.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور محمد صبرى عمار القائم بعمل المدير التنفيذى للمستشفيات وفريق العمل الجديد بإدارة المستشفيات الجامعية متمنيا لهم التوفيق فى عملهم بالمرحلة القادمة، وأكد على استعداده لتقديم كل سبل الدعم للارتقاء بالخدمة الطبية التى تقدمها مستشفيات جامعة المنوفية للمرضى ومواطنى المحافظة، كما قدم الشكر للدكتور أحمد القرش المدير التنفيذى السابق مديرى المستشفيات السابقين على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية.

كما قدم التهنئة للدكتورة رانيا عزمى الشاذلى لتعيينها وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واختتم القاصد الاجتماع بتوجيه التهنئة للأمة الإسلامية ومنسوبى الجامعة ببداية العشر الأوائل من شهر ذى الحجة وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا السلامة والرفعة والرقى لمصر وشعبها فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حضر الاجتماع وكلاء الكلية الدكتور محمد الصاوى لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رانيا عزمى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أميرة فتحى عبد العاطى مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، كما حضر الدكتور محمد صبرى عمار المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد صبرى مدير عام المستشفيات الجامعية، الدكتور سامى الدحدوح مدير المستشفى التخصصى والعلاج الفندقى، الدكتور أحمد سعيد منصور مدير المستشفى الرئيسى، الدكتور هيثم بدر مدير العيادات الخارجية، ومحمد شيحة مدير عام الكلية.