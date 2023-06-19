اليوم السابع
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رئيس الصين: التفاعل بين الدول يجب أن يقوم على أساس الاحترام المتبادل والصدق

الإثنين، 19 يونيو 2023 12:59 م
رئيس الصين: التفاعل بين الدول يجب أن يقوم على أساس الاحترام المتبادل والصدق الرئيس الصيني شي جين بينج
وكالات

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صرح الرئيس الصيني شي جين بينج بأن التفاعل بين الدول يجب أن يقوم دوما على أساس الاحترام المتبادل والصدق، آملا في أن تسهم زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الاستقرار.

 

جاء ذلك فيما أفادت به المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج من خلال تغريدة لها على موقع "تويتر"، حيث تابعت أن الرئيس الصيني "عبر خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن عن أمله في أن تسهم زيارته بشكل إيجابي في استقرار العلاقات بين البلدين".

 

وحسب موقع روسيا اليوم، أشارت تشون ينج إلى أن الرئيس شي جين بينج صرح بأن "التفاعل بين الدول يجب أن يقوم دوما على أساس الاحترام المتبادل والصدق، آملا في أن تسهم زيارة وزير الخارجية بلينكن مساهمة إيجابية في الاستقرار".

 

وقال الرئيس الصيني خلال اجتماع جمعه بوزير الخارجية الأمريكي إن الصين والولايات المتحدة الأمريكية أحرزتا تقدما واتفاقات بشأن عدد من القضايا وهو "أمر جيد جدا".

 

وكان الزعيم الصيني قد استقبل أنتوني بلينكن اليوم الاثنين في قاعة الشعب الكبرى ببكين، فيما أشار إلى أن وزير الخارجية الصيني ورئيس لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي كانا قد وصفا المحادثات مع بلينكن بـ "الصريحة والعميقة".

 

وتابع الرئيس: "لقد أوضح الجانب الصيني موقفه، واتفق الجانبان على التنفيذ المشترك للإجماع الذي توصلت إليه أنا والرئيس الأمريكي جو بايدن في بالي (على هامش قمة مجموعة العشرين عام 2022). كما أحرز الطرفان تقدما وتوصلا إلى اتفاقيات في بعض القضايا المحددة، وتلك أمور جيدة للغاية".

 


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