رئيس التنمية الصناعية يستقبل وفد وزارة الصناعة من سلطنة عمان

كتب إسلام سعيد

استقبل المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفد وزارة الصناعة العمانية برئاسة القاضي/ يوسف الفليتي مشرف مكتب متابعة رؤية عمان 2040 ورئيس لجنة حوكمة القطاع الصناعي، وذلك بمقر الهيئة، لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على التجربة المصرية في مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية وحوكمة القطاع الصناعي.

واستعرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع الإصلاحات التشريعية والاجرائية التي تقوم بها الحكومة المصرية لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار الصناعي وأهم المجهودات التي قامت بها الهيئة في توفير حزمة من الحوافز والتيسيرات لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي من خلال تطبيق الحوكمة والتحول الرقمي وتبسيط وميكنة الإجراءات، وما يتم من خطوات في سبيل وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية ترتكز على تمكين القطاع الخاص ومواكبة تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

كما قام عبد الكريم بشرح ما قامت به الهيئة في مجال انشاء وترفيق وإدارة المناطق الصناعية والتوجه نحو الاعتماد على القطاع الخاص في التشغيل والترويج لتلك المناطق محليا وعالميا.. فضلا عن انشاء 17 مجمعا صناعيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 15 محافظة، تضم 5046 مصنع جاهز للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويتمتع المجمع بكافة المرافق والتجهيزات والخدمات بمختلف الأنشطة الصناعية.

هذا وقد قام الوفد العماني في نهاية الاجتماع بزيارة مدينة الروبيكى للجلود، يرافقه ممثلين عن الهيئة، كنموذج للتعرف على تجربة مصر في إدارة المدن الصناعية المتخصصة، حيث كان في إستقبال الوفد المهندس محمود محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار المشرفة على تشغيل الروبيكي، والمهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية، وتم خلال اللقاء تقديم عرض مفصل عن المدينة والمراحل التصنيعية المختلفة للجلود، وزيارة عدد من المصانع في مجال الدباغة والصناعات التكميلية والمنتج النهائي وقد أشاد الوفد بمنتجات المدينة وجودتها وفق معايير تقنية تسمح لها بالتصدير للأسواق العالمية .