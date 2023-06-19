حج بصحة.. نصائح مهمة للحجاج أثناء أداء المناسك (إنفوجراف)

يؤدى ملايين المسلمين فريضة الحج كل عام، ويعد البقاء بصحة جيدة وقوة خلال الرحلة التي تتطلب جهداً بدنياً أمر بالغ الأهمية، يتطلب الحفاظ على الطاقة والقوة الجسدية أثناء الحج اتخاذ بعض احتياطات السلامة. وإليك أهم النصائح الأساسية حول كيفية الحماية من المشكلات الصحية الثلاث المتكررة التي قد يواجهها الحجاج ، أو أي شخص يشارك في رحلة تتطلب جهداً بدنياً: العدوى والتسمم الغذائي والسكتات الدماغية، وفقا لما نشره موقع "english.alarabiya".



حج بصحة.. نصائح مهمة للحاج أثناء أداء فريضة الحج

الأمراض المرتبطة بالحرارة

الماء دائمًا هو أفضل شكل من أشكال السوائل ، ويجب أن تشربه بكثرة، يزيد كل من الطقس الحار والنشاط البدني من احتياجاتك من الماء ، لذلك من الأفضل أن تتناول 8-10 أكواب من الماء يوميًا.

ضربات الشمس شائعة جدًا أيضًا ، لذلك من الضروري تجنب أشعة الشمس المباشرة لساعات طويلة، إذا كنت تعاني من أعراض قشعريرة وصداع ودوار وغثيان ، فانتقل إلى مكان بارد واطلب المساعدة الطبية.

تسمم غذائي

من الأعراض الشائعة التي يتعرض لها الحجاج الإسهال ، وغالبًا ما ينتج عن التسمم الغذائي، قد يكون الطعام إما غير مطبوخ جيدًا أو مطبوخًا بشكل صحيح ولكن يُحفظ بالخارج لساعات في ظروف غير آمنة، في كلتا الحالتين ، يكون الطعام عرضة لنمو البكتيريا ، مما قد يؤدي إلى الإسهال وتشنجات البطن والشعور بالضعف.