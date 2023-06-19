جارديان: عشرات المحافظين يدعمون جونسون بالامتناع عن التصويت اليوم

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن العشرات من نواب حزب المحافظين اليمينيين يستعدون للامتناع عن التصويت في مجلس العموم يوم الاثنين بشأن التحقيق البرلماني الذي وجد أن بوريس جونسون ، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ضلل النواب عمدا ، في إشارة دعم له.

وقيل إن ما بين 60 و 70 نائباً من دوائر انتخابية في "الجدار الأحمر" (حزب المحافظين) يشعرون بـ "الدفء بشكل لا يصدق" تجاه جونسون ، بعد أن حث أنصاره البرلمانيين على عدم التصويت ضد نتائج اللجنة.

وقال الوزير البارز في مجلس الوزراء مايكل جوف يوم الأحد إنه لا يوافق على نتيجة تحقيق لجنة الامتيازات ، وإنه يعتزم الامتناع عن التصويت في مجلس العموم. وقال إن توصية اللجنة بوقف جونسون عن العمل لمدة 90 يوما بسبب ازدراء متكرر للبرلمان "لا تستحق".

ومع ذلك ، فقد رفض الانشغال بما إذا كان يعتقد أن رئيس الوزراء ، ريشي سوناك ، يجب أن يدعم التقرير ، قائلاً إن الأمر متروك لـ "كل فرد" من أعضاء البرلمان ليقرروا بأنفسهم.

وفي حين أن جونسون لا يستطيع تنفيذ العقوبة لأنه استقال من البرلمان ، أوصت مجموعة النواب عبر الأحزاب برئاسة هارييت هارمان من حزب العمال بمنعه من الحصول على تصريح لدخول البرلمان.

وفي حديثه إلى بي بي سي ، قال جوف، وزير التسوية: "أنا لا أتفق مع النتيجة ، ومع ذلك ، شخصيًا ... قرار فرض عقوبة لمدة 90 يومًا لا يستحقه الدليل الذي قدمته اللجنة ."

وقال العديد من نواب حزب المحافظين اليميني إن عدم دعمهم لتحقيقات اللجنة يستند إلى ما وصفوه بأنه تعليق "غير ضروري" لجونسون.

وقال أحد كبار أعضاء حزب المحافظين اليمينيين في البرلمان لصحيفة "الجارديان" " تسعون يومًا هي عبثية تمامًا. ما لا يقل عن 20 يومًا بدا معقولًا .. لكن 90 يومًا تعكس كيف أنهم يستهدفونه."