تعرف على استعدادات بيطرى الأقصر لاستقبال عيد الأضحى المبارك فى 9 معلومات

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن وضع خطة عمل مديرية الطب البيطرى بالأقصر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك فى ضوء استعدادات محافظة الأقصر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة.

وتضمنت خطة بيطرى الأقصر ما يلي:-

1. تكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات بالاشتراك مع جميع الجهات المختصة الأخرى

2. تشكيل لجنة من إدارة التفتيش والمجازر للوقوف على جاهزية المجازر واستعدادها لاستقبال الأضاحى على أن يتم الذبح مجاناً طوال أيام العيد

3. وقف الإجازات لجميع الأطباء والعاملين بالمجازر والتفتيش

4. تشكيل غرفة عمليات المديرية والإدارات البيطرية لاستقبال البلاغات وشكاوى المواطنين أثناء فترة العيد

5. رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الأطباء والعاملين بالمجازر والتفتيش لمواجهة زيادة وكثافة أعداد المذبوحات فى فترة ما قبل العيد

6. فتح جميع المجازر مجانا وبدون مقابل والإشراف الكامل على الكشف الطبى البيطرى الظاهرى قبل الذبح والكشف على اللحوم بعد الذبح طوال أيام العيد طبقا لتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومحافظ الأقصر

7. تكثيف أعمال الإرشاد البيطرى فى توعية وخدمة المواطن والمجتمع فى كيفية اختيار الأضحية طبقا للاشتراطات والمواصفات الشرعية والفنية الواجب توافرها فى اختيار الأضاحي

8. تكثيف حملات التقصى والترصد الوبائى ولجان التحصين والإرشاد البيطرى بأسواق الماشية بالأقصر

9. تشكيل لجان متابعة دورية بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى لمنع الذبح فى الشوارع لمنع انتشار الأمراض.