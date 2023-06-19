وذكرت صحيفة "تشاينا ديلى" الصينية أنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال المحادثات بين مستشار الدولة وزير الخارجية تشين جانج، ووزير الخارجية الأمريكى الزائر أنتونى بلينكن.

من جانبهم، قال محللون إن الاجتماع، الذى عقد أمس، كان أحدث خطوة إيجابية لإصلاح العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم، مضيفين أن العلاقات لها آثار ثنائية وعالمية ملحوظة، ويظل الاحترام المتبادل هو المفتاح لإدارة الخلافات بينهما.

وكان بلينكن قد وصل إلى بكين صباح أمس الأحد في أول زيارة له للصين كوزير للخارجية، وتستمر الزيارة لمدة يومين.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية - في بيان - أن الجانبين أجريا محادثات صريحة ومتعمقة وبناءة مطولة حول العلاقات الثنائية الشاملة والقضايا المهمة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

وكان لقاء تشين، مع بلينكن، هو الأول من نوعه بين الاثنين بصفتهما الحالية، وخلال المحادثات، اتفقت بكين وواشنطن على الحفاظ على التبادلات رفيعة المستوى، ودعا بلينكين، تشين لزيارة الولايات المتحدة، فيما أعرب تشين عن رغبته في زيارة الولايات المتحدة "في الوقت المناسب للطرفين".

واتفق الجانبان على تشجيع توسيع التبادلات الثقافية والتعليمية بين البلدين والمناقشة النشطة لزيادة رحلات الركاب بين البلدين.

وفي حديثه إلى بلينكن اليوم، أشار تشين إلى أن "العلاقات الصينية الأمريكية في الوقت الحالى عند أدنى نقطة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية"، وهو ما لا يتماشى مع المصالح الأساسية للشعبين والتوقعات المشتركة للمجتمع الدولي.

وقال تشين، إن سياسة الصين تجاه الولايات المتحدة حافظت دائما على الاستمرارية والاستقرار، وهي تتبع المبدأ الأساسي للاحترام المتبادل والتعايش السلمى والتعاون المربح للجانبين على النحو الذي اقترحه الرئيس شي، مضيفا أنه ينبغي أيضا احترام ذلك وضمانه ومتابعته من خلال كلا الجانبين.

وتابع أن الصين "ملتزمة ببناء علاقات صينية أمريكية مستقرة وبناءة"، موضحا أنه "من المتوقع أن تتبنى الولايات المتحدة وجهة نظر موضوعية وعقلانية للصين، والعمل نحو نفس الهدف مع الصين وتأمين الأساس السياسي للعلاقات الصينية-الأمريكية والتعامل مع الحوادث بهدوء ومهنية وعقلانية".