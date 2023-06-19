تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و640 شاحنة و1011 سيارة.

وشملت حركة الواردات 8500 طن بضائع، و391 شاحنة و993 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 249 شاحنة و18 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة امل فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى القاهرة ، الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و138 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وآيلة، بينما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينتين درة و Sea wave1 وعلى متنهم 798 سيارة بوزن 1600 طن قادمتين من جدة وتغادر السفينة النوى اكسبريس، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2577 راكبا بموانيها .





