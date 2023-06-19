تجديد حبس 3 متهمين بحيازة كيلو حشيش فى السلام

كتب أحمد حسني

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 3 متهمين بحيازة كيلو من مخدر الحشيش في مدينة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة 3 متهمين بالقاهرة.

ففي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمون بمحافظة القاهرة) حال استقلالهم سيارة ملك أحدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم.