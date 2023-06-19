تجديد حبس عامل قتل ابنة عمته فى عين شمس 15 يوما

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس المتهم بقتل ابنة عمته بـ 10 طعنات، في عين شمس، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وشهدت منطقة عين شمس، جريمة قتل بشعة عندما أقدم عامل على قتل ابنة عمته بـ 10 طعنات، بسبب خلافات علي الميراث بمنطقة عين شمس.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة، مفاده وجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وعثروا على جثة سيدة تدعى هدى، ربة منزل، مصابة بحوالي 10 طعنات.

وتبين خلال التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خالها، بسبب خلافات على الميراث، وأضافت التحريات أن المتهم قتل المجني عليها، أثناء تجهيز الإفطار، بسبب خلافات سابقة على الميراث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.