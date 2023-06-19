وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين، أن السلطات الفرنسية نشرت مئات من رجال الشرطة والدرك منذ أبريل الماضي لتنفيذ عملية "وامبوشو" في الجزيرة والتي تهدف إلى الحد من السكن غير الصحي وطرد المهاجرين.

يذكر أن "وامبوشو" هي عملية عسكرية تقوم بها الشرطة والقوات المسلحة الفرنسية في جزيرة مايوت وتهدف إلى طرد المهاجرين غير الشرعيين وتدمير الأحياء الفقيرة ومحاربة الجريمة في جزيرة مايوت وهي مقاطعة فرنسية تقع في المحيط الهندي بين جزر القمر ومدغشقر.