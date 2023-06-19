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امتحانات الثانوية العامة.. عدد الأسئلة المقالية والاختيارية باللغة الثانية

الإثنين، 19 يونيو 2023 07:33 م
امتحانات الثانوية العامة.. عدد الأسئلة المقالية والاختيارية باللغة الثانية طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدد أسئلة امتحان مادة اللغة الثانية لطلاب الثانوية العامة المقرر أداء الامتحان فيها غدا، موضحة أنها تتضمن 31 سؤالا، منها سؤالين مقالى و29 اختيار من متعدد ومخصص للمادة 40 درجة 6 درجات منها للأسئلة المقالية و34 درجة للأسئلة الاختيارية، وتتتضمن اللغة الثانية الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.
 
واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.
 
ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.
 
 

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