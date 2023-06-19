النيل للمجمعات الاستهلاكية: كيلو اللحمة الطازجة بـ195 جنيها والأرز بـ20

كتب محمد شرقاوى

قال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجارى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن جميع احتياجات المواطنين متوفرة في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، مضيفا أن كيلو الأرز المستورد بـ 20 جنيها، رز عريض الحبة بلدى من 23 لـ25 جنيها، ولدينا مخزون استراتيجى كبير جدا، والكميات وفيرة فى مجمعات النيل.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية : "يتم طرح 3 آلاف طن من الأرز بالمجمعات الاستهلاكية، وجميع المنتجات متواجدة بالجمعيات برصيد يكفى 3 أشهر، وزيت خليط حر 45 جنيها، والتموين 30 جنيها".

وتابع : " لدينا رصيد من اللحوم لزيادة المعروض، وهناك توجيهات رئاسية بزيادة اللحوم فى المجمعات لاكتفاء المواطن من اللحوم قبل عيد الأضحى، وكيلو اللحمة الطازجة 195 جنيها، وهناك وإقبال شديد جدا على المجمعات، وهناك 25 ألف رأس حية قادمة من جيبوتى ويتم تسميدها بعلف مصر لتغير المذاق وبنفس السعر 195 جنيها الكيلو".