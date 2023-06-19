اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 يونيو 2023 01:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

النيل للمجمعات الاستهلاكية: كيلو اللحمة الطازجة بـ195 جنيها والأرز بـ20

الإثنين، 19 يونيو 2023 12:08 ص
النيل للمجمعات الاستهلاكية: كيلو اللحمة الطازجة بـ195 جنيها والأرز بـ20 اللحوم
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجارى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن جميع احتياجات المواطنين متوفرة في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، مضيفا أن كيلو الأرز المستورد بـ 20 جنيها، رز عريض الحبة بلدى من 23 لـ25 جنيها، ولدينا مخزون استراتيجى كبير جدا، والكميات وفيرة فى مجمعات النيل. 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية : "يتم طرح 3 آلاف طن من الأرز بالمجمعات الاستهلاكية، وجميع المنتجات متواجدة بالجمعيات برصيد يكفى 3 أشهر، وزيت خليط حر 45 جنيها، والتموين 30 جنيها". 
وتابع : " لدينا رصيد من اللحوم لزيادة المعروض، وهناك توجيهات رئاسية بزيادة اللحوم فى المجمعات لاكتفاء المواطن من اللحوم قبل عيد الأضحى، وكيلو اللحمة الطازجة 195 جنيها، وهناك وإقبال شديد جدا على المجمعات، وهناك 25 ألف رأس حية قادمة من جيبوتى ويتم تسميدها بعلف مصر لتغير المذاق وبنفس السعر 195 جنيها الكيلو". 
 
 

محمد ابو مندور

اللحوم الظازجة

اللحوم

رز عريض

الحسينى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة