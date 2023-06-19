اليوم السابع
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المفوض الأوروبي: الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة وسنسرع في تسليح كييف

الإثنين، 19 يونيو 2023 04:00 ص
المفوض الأوروبي: الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة وسنسرع في تسليح كييف الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

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قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون إن الاتحاد الأوروبي يسرع في تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا دعما للهجوم المضاد الذي تشنه ضد القوات الروسية.

ونقلت "يوكرينفورم" عن بريتون قوله في مقابلة صحفية: "سنكثف جهودنا لتسليم أسلحة وذخائر"، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد للحرب الروسية الأوكرانية "لعدة أشهر أخرى، أو حتى لفترة أطول".

ووفقا لما أوردته يوكرينفورم في 9 مايو في إحاطة مشتركة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كييف، قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتزويد أوكرانيا بمليون طلقة مدفعية.

وفي 5 مايو وافق مجلس الاتحاد الأوروبي أخيرا على تقديم مساعدة بقيمة مليار يورو في إطار مرفق السلام الأوروبي لتمويل شراء قذائف مدفعية وصواريخ لأوكرانيا.

 


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الحرب الروسية الأوكرانية

كييف

روسيا

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