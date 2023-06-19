المعارض الروسى أليكسى نافالنى يواجه عقوبة جديدة تصل إلى 30 عاما

وكالات

يواجه المعارض الروسي أليكسي نافالني، عقوبة قد تصل إلى السجن لعشرات السنوات في محاكمة جديدة بتهمة "التطرف" بدأت اليوم الاثنين. ويقضي نافالني عقوبة بالسجن تسعة أعوام بتهمة الاحتيال.

ونافالني الذي يقبع في السجن منذ يناير من العام 2021، يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 30 سنة في محاكمة جديدة يُتهم فيها بـ"التطرف" وبـ"إعادة تأهيل الأيديولوجية النازية".

وسبق لنافالني أن قال إنه مستهدف أيضًا بقضية "إرهاب" يواجه فيها احتمال السجن المؤبد، لكن لا تفاصيل وافرة بشأنها.

وتجري المحاكمة في سجن "إي كاي-6" في ميليخوفو على بُعد 250 كيلومترًا من موسكو، في حين لا تزال ملامح الادعاء غير واضحة، ولم يكن أمام محامي الدفاع عن نافالني سوى عشرة أيام لفحص 196 مجلدًا من الملف.

وقال نافالني مؤخرًا باستهزاء "رغم أنه من الواضح نظرًا إلى كثرة المجلدات أنني مجرم منهجي ودؤوب، يستحيل أن يفهم أحد بالضبط ما أنا متهم به".