وذكر المركز - في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالى سجلت حتى الساعة 6:49 من صباح اليوم الاثنين، 13 هزة أرضية ضعيفة ومتوسطة الشدة، منها 7 هزات فى تركيا تراوحت شداتها ما بين 2.5 و 4.4 درجات على مقياس ريختر، وهزتان فى لواء اسكندرون، أكبرهما بقدر 2.4 درجة.

وأضاف المركز أن المحطات سجلت أيضاً 3 هزات فى حماة، اثنتان منها فى شمالها بقدر 2.9، وواحدة شرقها بقدر 2.6 درجة، وأخرى فى شمال غرب حمص بـ 19كم بقدر 2.1 درجة على مقياس ريختر.