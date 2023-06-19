اليوم السابع
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الإثنين، 19 يونيو 2023 06:00 م
أكرم القصاص
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الفنية العسكرية تعلن بدء تلقى المقترحات البحثية الخاصة بالحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية

الإثنين، 19 يونيو 2023 04:36 م
الفنية العسكرية تعلن بدء تلقى المقترحات البحثية الخاصة بالحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية الفنية العسكرية تعلن عن بدء تلقى المقترحات البحثية الخاصة بالحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية
كتب زكى القاضى

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تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء مجمع صناعى للأجهزة التعويضية لذوى القدرات الخاصة، تعلن الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن بدء تلقى المقترحات البحثية والمشروعات الخاصة بالأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية وتكنولوجيا الكراسى المتحركة من الجامعات المصرية والمراكز البحثية والجهات التصنيعية لصالح الحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية فى دورتها الأولى بالكلية الفنية العسكرية من خلال البريد الإلكترونى
( TIPO@mtc.edu.eg ) فى موعد غايته شهر، وسيتم دراسة المقترحات البحثية المقدمة وإختيار الواعد منها لرعايته وتمويله تمويلاً كاملاً لمدة عام قابل للتجديد وبحد أقصى ثلاث سنوات.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوى الهمم بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المصرية لتوفير الحياة الكريمة لهم
 
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الفنية العسكرية

المقترحات البحثية

الحاضنة التكنولوجية

الأطراف الصناعية



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