العناية بالبشرة فى الصيف .. 5 أقنعة للوجه بالفاكهة يمكنك تجربتها هذا الموسم

كتبت إيناس البنا

الصيف هو الموسم المثالي للاستمتاع بالفواكه المنعشة التي لا ترضي ذوقنا فحسب، بل توفر أيضًا العديد من مزايا البشرة، لكن هل تعلم أن الفوائد الجلدية للفاكهة لا تقتصر على تناولها فقط؟.

الفاكهة مليئة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والأحماض الطبيعية، يمكن للفواكه أن تنعش بشرتك وتتركها متوهجة ومتألقة، يمكنك حتى صنع حزمة منه وإعطاء بشرتك توهجًا صحيًا.

أقنعة فاكهة الصيف للوجه

فيما يلي وفقا لموقع "onlymyhealth" 5 أقنعة بسيطة وفعالة للوجه بالفواكه يمكنك صنعها بسهولة في المنزل لمنح بشرتك الباهتة توهجًا صيفيًا.

البابايا

البابايا غنية بالأنزيمات الطبيعية التي تقشر الجلد بلطف، وتزيل الخلايا الميتة، وتعزز توهج الشباب، يساعد على تغذية بشرتك بسبب وجود الفيتامينات الأساسية مثل فيتامين أ وفيتامين سي.

اهرسي ثمرة بابايا ناضجة وامزجيها بملعقة صغيرة من العسل وعصير الليمون، اتركي الخليط على وجهك ورقبتك لمدة 15-20 دقيقة على الأقل، اشطفي وجهك بالماء البارد، وستشعرين بالانتعاش والحيوية لبشرتك.

البطيخ

هذه الفاكهة اللذيذة غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، له خصائص ترطيب تمنح وجهك توهجًا لامعًا.

اخلطي بضع قطع من البطيخ وصفي العصير. أضف ملعقة صغيرة من الزبادي إلى العصير واخلطه جيدًا. اتركيه لمدة 15 دقيقة على وجهك ورقبتك. اشطفي وجهك بالماء الفاتر ، وستشعرين بالانتعاش والحيوية لبشرتك.

المانجو

"ملك الفواكه" ليس فقط لذيذًا ولكنه يفعل العجائب لبشرتك، حيث يحتوي على إنزيمات تساعد على تقشير خلايا الجلد الميتة، لتكشف عن بشرة منتعشة ومشرقة، اهرسي المانجو الناضجة واخلطيها مع ملعقة كبيرة من الزبادي. فويلا ، حزمة وجهك جاهزة للاستخدام، اتركيه على بشرتك لمدة 15 دقيقة على الأقل للحصول على النتائج المرجوة.

الفراولة

تحتوي الفراولة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين ج وأحماض ألفا هيدروكسي، بالإضافة إلى كونها حلوة، تساعد في تفتيح وتقشير البشرة وتقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد .

الموز

يحتوي الموز على فيتامينات B6 و C والسيليكا والبوتاسيوم وغيرها من العناصر الغذائية الضرورية لنضارة البشرة وسلامتها، يساعد على حماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس ومحاربة فرط التصبغ.

اهرسي نصف موزة ونصف ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من عصير الليمون، تخلط جيدا وتوضع على بشرتك لمدة 20 دقيقة على الأقل.