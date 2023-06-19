اليوم السابع
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الإثنين، 19 يونيو 2023 07:53 م
أكرم القصاص
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العاهل الأردني: يجب تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين

الإثنين، 19 يونيو 2023 07:02 م
العاهل الأردني: يجب تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين العاهل الأردني الملك عبد الله
أ ش أ

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شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها الملك عبدالله الثاني ورئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز في مدريد، اليوم /الاثنين/، تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد العاهل الأردني، مركزية القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، معربًا عن تقديره للدعم الذي تقدمه إسبانيا للأردن في القطاعات التنموية.

وتم التأكيد خلال مباحثات ثنائية تبعتها موسعة بحضور الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، على عمق العلاقات الممتدة والودية والتاريخية التي تجمع البلدين، والحرص على الارتقاء بها في المجالات كافة.

وعبر رئيس حكومة إسبانيا عن تقديره لدور المملكة المحوري والمتوازن في الإقليم، ولجهوده المبذولة في الحرب على الإرهاب والتصدي للتطرف، ضمن مبادرة "اجتماعات العقبة".

وحضر المباحثات، طبقًا لبيان الديوان الملكي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في مدريد أريج الحوامدة، وعدد من كبار المسؤولين الإسبان.

 


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