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الضرائب العقارية: سداد الضريبة بعد 30 يونيو وخلال شهر يوليو سيكون بدون غرامات

الإثنين، 19 يونيو 2023 08:05 م
الضرائب العقارية: سداد الضريبة بعد 30 يونيو وخلال شهر يوليو سيكون بدون غرامات مصلحة الضرائب المصرية - أرشيفية
كتب محمد شعلان

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أكد أنور فرج المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، أن الهدف من بيان اليوم بأن 30 يونيو الحالي آخر موعد لسداد القسط الأول المستحق للضريبة العقارية المقررة سنويًا على مالكي الوحدات السكنية والتجارية هو توعية للسادة المخاطبين بأحكام قانون الضريبة العقارية.
 
وأوضح أنور فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الضريبة العقارية هي ضريبة سنوية وتدفع على قسطين متساويين، مضيفا: "التأخر لما بعد 30 يونيو حتى كسر الشهر التالي اللي هو يوليو الممول ممكن يدفع الضريبة فيه بدون غرامات وكسر الشهر لا يحسب من المدة القانونية".
 
وتابع: "المواطن بيعرف ما عليه من ضريبة عقارية من خلال المأمورية اللي واقع فيها العقار وهي ضريبة سنوية تدفع كل سنة واحنا بنبعت مطالبات ضريبية واخطارات بالضريبة المستحقة وما على الممول من متأخرات عشان يجي يسددها في الموعد القانوني".
 

الضرائب العقارية

الضريبة العقارية

مصلحة الضرائب

شروط الضريبة العقارية

وزارة المالية



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