الصحة تكشف طرق الحماية من الإجهاد العضلى للحجاج.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان 4 نصائح هامة لعلاج الإجهاد العضلي عند الحجاج خاصة مع فى فترة أداء المناسك، وبحسب منشور وزارة الصحة والسكان تضمنت النصائح الآتى :-

1. استخدام الكرسى المتحرك لكبار السن وأصحاب أمراض الجهاز العضلي والعصبي

2. الحرص على تبريد المنطقة المصابة لتخفيف الألم

3. تدليك المنطقة المصابة لتخفيف الألم

4. أخذ المسكنات واستخدام المراهم الباسطة للعضلات (بعد استشارة الطبيب

وقالت وزارة الصحة والسكان إن إجهاد العضلات هو إصابة للعضلة أو الأوتار او النسيج الليفي الذي يربط العضلات بالعظام.

وتابعت: قد لا تؤدِّي الإصابات البسيطة إلا إلى تمدُّد العضلات أو الأوتار، بينما قد تشمل الإصابات الأكثر شدة تمزُّقًا جزئيًّا أو كاملًا في هذه الأنسجة وفي بعض الأحيان تُسمَّى بالعضلات المشدودة، وتحدث السلالات عادة في أسفل الظهر وفي عضلات الجزء الخلفي من الفخذ (أوتار الركبة).