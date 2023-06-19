الصحة تكشف أهمية مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين..التفاصيل

كتب وليد عبدالسلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، والتى تشمل الكشف والتحليل والعلاج بالمجان ويتم في سرية تامة (حر) بالاضافة إلي وجود رعاية متكاملة طول فترة الحمل وبعد الولادة بـ 42 يوم وتوفير الخدمات في مراكز رعاية الأمومة والطفولة، والوحدات الصحية.

وقالت وزارة الصحة إنه يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، لافتًا إلى أنه تم مراجعة المراكز المخصصة للإحالة لفيروس (بي) وفيروس نقص المناعة البشرى، حيث تم اختيار الأفضل طبقاً المعايير الجودة ليصبح 90 مركزًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 163 مركزًا لإحالة مرضى الزهرى على مستوى الجمهورية، كما يتم تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أى عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ 303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.

وأشارت إلى أنه يشارك فى المبادرة أكثر من 4000 فريقا طبيا، تم تدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل، وعمل تحاليل السكر بالدم والقياسات الفيزيائية، إضافة إلى تدريبهم على كيفية التعامل مع المنتفعات، واستيفاء كارت المتابعة، وإدخال البيانات، موضحًا أنه تم توزيع الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها طبقًا لعدد السيدات الحوامل بكل وحدة، والتي يستمر العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.