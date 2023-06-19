وقالت الوزارة إن الشهداء هم: الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، قيس مجدي عادل جبارين (21 عاما)، والشهيد الخامس أحمد دراغمة من محافظة طوباس والأغوار الشمالية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، أن مستشفى جنين الحكومي، استقبل 38 إصابة بينها 5 بجروح حرجة، إحداها لفتاة، ونُقلت إصابة حرجة بالرأس إلى مستشفى الرازي، فيما نُقلت 27 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها 12 إصابة خطيرة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ120 آلية عسكرية معززة بطائرات "أباتشي"، قد اقتحمت صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل والبنايات المطلة على المخيم، خاصة في حيي الهدف والجابريات.

ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق من جنين ومخيمها، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه الشبان، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات، بينها حالات حرجة، كما قصفت طائرة حربية من طراز "أباتشي" لأول مرة منذ عام 2002، أرضا خالية في حي الجابريات من مدينة جنين.

ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقلا في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من مخيم جنين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت منزلا في حي الجابريات، واستخدمت سكانه دروعا بشرية.

وأوضحت مصادر في جنين أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عاصم أبو الهيجا، ومصعب حسن البرمكي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وأشارت جمعية الهلال الاحمر إلى أن مركبة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال صدمت مركبة اسعاف للهلال الاحمر بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول لنقل مصابين، كما أعاقت عمل الطواقم الطبية في عدة أماكن من المدينة.

وأصيب الصحفي حازم ناصر رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها.

وقالت مصادر صحفية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على الصحفي ناصر وأصابته في الخاصرة، ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال حاصرت الصحفي ناصر في مُحيط المخيم، وأطلقت النار صوبه أكثر من مرة قبل أن يصاب ويتمكن من الوصول إلى مركبة الإسعاف وسط إطلاق نار كثيف.

وأفاد الصحفي حافظ أبو صبرا بأن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه سيارته عند ميدان العودة قرب مدخل مخيم جنين، ما أدى إلى تضررها.

كما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 صحفيين في بناية وسط جنين، وأطلقت النار بشكل مباشر عليهم.

