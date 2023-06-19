السفير جمال بيومي: التكنولوجيا الحديثة نعمة ومصر اقتحمت هذا المجال منذ 2004

ماجد تمراز

علق السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم الآن، وقال: "من كان يتصور أن يكون في جيوبنا هاتف محمول، وتليفزيون في المنزل، وإنترنت يرد على أي سؤال نطرحه".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم": "عندما كنت طالبا، كان والدي يمتلك آلة كاتبة، فكتبت اسمي بها، وذهبت بها إلى المدرسة، فأصيب كل من في المدرسة بالذهول، وقالوا لي كيف كتبت اسمك في المطبعة".

وقال: "عندما كنت في ألمانيا، سعيت لشراء الموسوعة البريطانية، فدفعت مبلغ كبير، أما الآن، أي شيء يخطر على بال باحث، يمكن للإنترنت أن يرد عليه، وهي نعمة كبيرة من الله".

وتابع: "أدرت مشروع مصري أوروبي، بتمويل 93 مليون يورو، وكان لدعم قدرات أجهزة الحكومة المصرية، واخترنا فنلندا، وهي إحدى أكبر الدول في مجال التعليم على مستوى العالم، واعتمدنا مشروع التعليم المصري، كما طورنا مشروع البنك المركزي، ولكن هناك مقاومة في البيروقراطية، لأن هناك مسؤولين كبار، يرغبون في تعلم التعامل مع التكنولوجيا".

وقال: "مصر بدأت منذ فترة طويلة في هذا المجال، ولا يوجد مؤسسة في مصر لم تستفد في دعم قدراتها التكنولوجية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وهناك اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وهو اتفاق شديد الأهمية، وأنا قدت المجموعة المصرية التي تفاوضت لمدة 11 عاما".