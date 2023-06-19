السجن عامين لمشرفة حضانة عذبت طفلة من ذوى الإعاقة بالدقهلية

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عمار، وأمانة سر سعد فودة في القضية رقم 19028 جنح قسم أول المنصورة لسنة 2023 والمقامة من "منال.ا.ا"، والدة الطفلة "سما.ب.ح" .

وتعود تفاصيل الواقعة الى بلاغ تقدمت به والدة المجني عليها بتكرار إصابة نجلتها إبان عودتها من الحضانة فقررت إرسال شقيقتها الكبرى "سدره" الى الحضانة لاستبيان الأمر فقررت لها الأخيرة بقيام المربيات بالتعامل مع نجلتها بعنف، وابان عودة نجلتها من الحضانة لاحظت وجود كدمات زرقاء وحمراء بالقدم اليسرى وصدرها.

وأردفت الشاكية في محضر الشرطة بتضررها من القائمين على إدارة الحضانة والمشرفين والمربيات بها وسوء معاملة نجلتها والتعدي عليها بالضرب لكونها تعاني من مرض "توحد طيفي" وفرط في الحركة وعدم القدرة على الكلام وعلم القائمين على الحضانة بحالة نجلتها المرضية قبل قبولها للالتحاق بالحضانة، مقررين لها بوحود أخصائية تخاطب لديها القظرة على التعامل مع حالتها .

بسؤال معاون مباحث قسم شرطة أول المنصورة، أكد أن تحرياته السرية توصلت الى صحة الواقعة وقيام المدانة"مديحة.أ.ع"، بالتعدي على الطفلة واحداث الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي ولستخدام العنف الجسدي معها بغية السبطرة عليها كونها تعاني من فرط بالحركة وتوحد طيفي.

وكانت النيابة العامة استندت أن المدانة في تاريخ سابق عن تحرير المحضر أحدثت عمدًا بالمجني عليها الطفلة الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي حددته في مدة لاتزيد عن 20 يوما من تاريخ تحرير المحضر، كما عرضت حياة طفلة من ذوي الإعاقة للخطر .