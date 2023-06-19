الرئيس السيسي يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

صرح بذلك المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.