الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الإثنين، 19 يونيو 2023 09:32 ص خلال اللقاء كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صرح بذلك المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. الرئيس السيسى السيسي القوات المسلحه وزير الدفاع عاجل الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس السيادة السودانى ويؤكد دعم مصر الكامل للسودان وتماسك دولته ووحدة وسلامة أراضيه.. "مالك عقار": نقدر الدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية بأسرها الأحد، 18 يونيو 2023 02:57 م الرئيس السيسي: مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا للسودان الشقيق الأحد، 18 يونيو 2023 02:11 م الرئيس السيسى يستقبل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الأحد، 18 يونيو 2023 02:09 م الرئيس السيسي يثمن الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية.. "ديوب": نتطلع لتوقيع اتفاقية دعم برنامج الطروحات المصرى وتقديم المشورة حول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة الأحد، 18 يونيو 2023 01:01 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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