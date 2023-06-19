رام الله (أ ش أ)

قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الاثنين، إن المجازر المتواصلة التى ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلى، والجارية فى "جنين" ومخيمها الآن، هى مُحاولات لتفجير المنطقة وجرها إلى مربع العنف، مُشددًا على أن الوضع الحالي لا يمكن استمراره وعلى المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية خاصة، التدخل فورًا لوقف هذا الجنون الإسرائيلى.