وأفادت وزارة الدفاع ـ فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأن "القوات المسلحة تمكنت من شن هجوم مكثف بأسلحة بحرية عالية الدقة بعيدة المدى على مواقع تخزين معدات عسكرية أجنبية الصنع في أراضي أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "كل المواقع المحددة للاستهداف تمت إصابتها بنجاح، وإن الهجوم حقق جميع الأهداف المرجوة ".

ويأتي هذا في الوقت الذي شدد فيه نائب وزير الدفاع الأوكراني فولوديمير هافريلوف على أن كييف تحاول قدر الإمكان انتهاز الفرص السانحة في ساحة المعركة، لكن حشد القوات من أجل شن الهجوم المضاد يتطلب أسلحة يصل مداها إلى 200 كيلومتر .

وكشف هافريلوف عن أن أوكرانيا ستستقبل قريبا طائرات ستساعدها في الدفاع بشكل أساسي عن مجالها الجوي من الصواريخ الباليستية الروسية وغيرها من الصواريخ، مشددا على ثقته في أن أوكرانيا ستتمكن من هزيمة روسيا بدعم شركائها .