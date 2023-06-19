"الداخلية" تتمكن من تنفيذ 57459 حكما قضائيا متنوعة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 239 قضية مخدرات، و42 قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ 57459 حكم قضائى متنوع، وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

كما واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 60610 مخالفة مرورية متنوعة من بينها ضبط 19841 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و880 مخالفة السير بدون تراخيص.

كما تمكنت القوات من ضبط 6 دراجات نارية مخالفة و20 مخالفة موقف عشوائى، و16 مخالفة شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.