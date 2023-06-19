اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 يونيو 2023 06:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الخارجية تشكل مجموعة عمل خاصة للتعامل مع تداعيات حادث غرق مركب قبالة اليونان

الإثنين، 19 يونيو 2023 05:42 م
الخارجية تشكل مجموعة عمل خاصة للتعامل مع تداعيات حادث غرق مركب قبالة اليونان الخارجية تشكل مجموعة عمل خاصة للتعامل مع تداعيات حادث غرق مركب قبالة سواحل اليونان
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
في إطار متابعة حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء الماضي ، تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارة المصرية في أثينا بالتواصل مع الجهات اليونانية المعنية للاطمئنان على أحوال الناجين، و العمل على الحصول على معلومات بشأن هوية المفقودين ومن تم انتشالهم من الضحايا. 
 
هذا، وقد قامت وزارة الخارجية بتشكيل مجموعة عمل خاصة للتعامل مع هذا الحادث الأليم، تتولى استقبال أسر الضحايا والمفقودين للتوجيه بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها في إطار جهود التعرف على جثامين الضحايا، وذلك بمقـــــر مكتب الشئـون القنـصلية للمواطنيـن والأجانب والتــصديقات الكائن بالعنـوان التالي:
 
7 شارع لاظوغلي- جاردن سيتي- عمارة ايزيس الدور الأول- القاهرة
 
كما يمكن التواصل على أرقام الهواتف التالية:
 
02-27923050
02-27923060
02-27954305 
 
وإذ تجدد وزارة الخارجية تعازيها لأسر الضحايا، فإنها تواصل العمل المستمر من أجل توفير كافة سبل الدعم لضحايا الحادث وذويهم.
 
 

اخبار مصر

وزاره الخارجيه

اخبار اليونان

سواحل اليونان

غرق مركب قرب سواحل اليونان

سفاره مصر لدى اليونان



الموضوعات المتعلقة

مساعد وزير الخارجية يحمل رسالة من سامح شكرى لنظيرته التنزانية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 08:31 م

سامح شكرى يجرى اتصالا هاتفيا بوزير خارجية تركيا للتهنئة بتوليه المنصب

الأحد، 11 يونيو 2023 03:17 م

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الظهيرة.. سامح شكرى يشارك فى مراسم تنصيب الرئيس التركى.. جيل بايدن تزور الأهرامات وأبو الهول.. وارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام قطارين فى الهند إلى 288 قتيلا و900 جريح

السبت، 03 يونيو 2023 12:04 م

سامح شكرى لوزير خارجية فلسطين: نتابع بقلق الأوضاع فى الأراضى المحتلة.. صور

الأربعاء، 31 مايو 2023 01:52 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة