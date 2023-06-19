الحكومة الألبانية تقنن استخدام الماريجوانا للأغراض الطبية

تيرانا (أ ش أ)

قالت وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية الألبانية أوجيرتا ماناستريليو، إن الحكومة وافقت على مشروع قانون يقر استخدام نبات القنب المخدر، المعروف باسم "الماريجوانا" فى الاستخدامات الطبية، وذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء.

وأضافت الوزيرة- وفقا لقناة (يورو نيوز) الأوروبية متعددة اللغات- أن المجلس اتخذ هذا القرار بعد إجراء استشارة وطنية من خلال استطلاع لآراء المواطنين، حيث أعرب 61 في المئة من المشاركين عن تأييدهم للقرار، مع التأكيد على أنه سيتم أيضًا إنشاء وكالة وطنية للسيطرة على استخدامات القنب.

وأشارت إلى أنه تمت الموافقة على مشروع قانون السماح باستخدام القنب للأغراض الطبية والصناعية، وبدأت بعض الوزارات العمل بناء على هذا القانون، الذي يحدد الإطار التنظيمي لكيفية وسبل استخدام النبات المخدر، وذلك بهدف تنظيم عملية التحكم والإشراف على الإنتاج والتجهيز، ومنح الشركات التي لديها خبرة في هذا المجال في الاتحاد الأوروبي الإذن لاستخدامه، وبالتالي الانضمام إلى قائمة تضم حوالي 30 دولة تسمح بهذه الممارسة.

من جانبه.. وصف النائب المعارض إنكيلجد عليبيج مشروع القانون بأنه بمثابة خطوة "جنونية" من شأنها، تسهيل إنتاج المزيد من الماريجوانا بغرض الاتجار به تحت ستار الاستخدام الطبي.