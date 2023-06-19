الجيش الأوكراني يشكف تفاصيل إسقاط مقاتلة روسية ومعارك باخموت

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أعلنت هيئة أركان الجيش الأوكراني، الأحد، إسقاط مروحية روسية من طراز "كا-52" المُلقبة بـ"التمساح"، مع مواصلة الجيش الروسي تركيز جهوده الرئيسية في اتجاهات كراسني ليمان وباخموت وأفديفكا ومارينكا.

وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" المحلية- أن الجيش الأوكراني "أسقط مروحية روسية أخرى من طراز كا-52 التمساح بعد ظهر (الأحد).. تكبدت ميزانية الاتحاد الروسي نحو 16 مليون دولار (أمريكي)"، في إشارة إلى تكلفة المروحية التي تم إسقاطها.

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها الرئيسية في اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، حيث تم تسجيل 17 مشاركة قتالية هناك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي اتجاه كراسني ليمان، ذكر البيان أن الجيش الروسي نفذ عمليات هجومية في منطقة سبيرن، ولوجنسك ، لكنها لم تنجح، وفي الوقت نفسه شنت القوات الروسية غارات جوية على مستوطنات بيلوهوريفكا وميرني في لوجانسك.

وفي اتجاه باخموت، أشار البيان أن الجيش الروسي نفذ عمليات هجومية باءت بالفشل في منطقة أوريكوفو-فاسيليفكا، كما شن غارات جوية على مستوطنات إيفانيفسكي وبيفنيشني وبيلا هورا وتوريتسك.

وفي اتجاه مارينكا، أضاف البيان أن الجيش الأوكراني نجح في صد جميع الهجمات الروسية على منطقة مارينكا، حيث شنت روسيا غارة جوية على تلك المنطقة، فيما تعرضت عدة مستوطنات لقصف مدفعي روسي.

وفي اتجاه كوبيانسك، ذكر البيان أن القوات الروسية نفذت عدة هجمات باءت بالفشل في اتجاه نوفوسيليفسكي بمنطقة لوجانسك، كما شنت القوات الروسية غارة جوية وقصف مدفعي كثيف على مستوطنات متفرقة في منطقة خاركيف.

يذكر أن هيئة أركان الجيش الأوكراني كانت قد سجلت، أمس السبت، 22 اشتباكا قتاليا في اتجاهات كراسني ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.