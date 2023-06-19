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الجامعة الأمريكية بالقاهرة تناقش الذكاء الاصطناعي والإعلام في العالم العربي

الإثنين، 19 يونيو 2023 10:18 ص
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تناقش الذكاء الاصطناعي والإعلام في العالم العربي الجامعة الأمريكية بالقاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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ينظم مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، غدا الثلاثاء، ندوة بعنوان " الذكاء الاصطناعي وبرامج الإعلام وتعليم الصحافة في العالم العربي: الفرص والتحديات،" الذي يناقش مستقبل الذكاء الاصطناعي في البيئة الإعلامية. 
 
ويتحدث في الندوة الدكتور حسين أمين مدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية وأستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وطارق عبادي مدير برنامج مايكروسوفت، الولايات المتحدة الأمريكية، وأحمد الجدي، محاضر الإعلام ودراسات التواصل بجامعة أوريبرو، وأحمد عصمت، استشاري تكنولوجيا الإعلام والتحول الرقمي. تدير الندوة سارة شعراوي، مدير تحرير الدورية العلمية Arab Media and Society التي يصدرها مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية. 
 
وتعقد الندوة فى القاعة الشرقية، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير مساء غدا الثلاثاء.
 
 
 
 

الذكاء الاصطناعى

الصحافة

الاعلام العربى

اخبار مصر



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