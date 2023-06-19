أعلن معهد الأرصاد الجوية التشيكى اليوم الاثنين، ارتفاع درجة الحرارة فى مختلف أنحاء البلاد لأكثر من 30 درجة، ما يعنى تسجيل مناخ استوائى للمرة الأولى فى العام الجارى.
وذكر راديو "براغ الدولى" أنه تم رصد أعلى درجة حرارة فى غرب مدينة "بوهيميا" أمس الأحد وبلغت 30.3 درجة، مشيرًا إلى أن توقعات خبراء الأرصاد تفيد باستمرار ارتفاع درجات الحرارة مصحوبة بعواصف حتى يوم الجمعة.
يشار إلى أن العديد من الدول حول العالم تشهد حاليا ارتفاعًا كبيرًا فى درجات الحرارة، وفى الهند لقى العشرات مصرعهم بسبب الموجة الحارة القاسية.
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