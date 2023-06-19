التدخل السريع بالغربية يدخل مواطنا بلا مأوى دار المسنين بعدما تخلى عنه أهله

الغربية عادل ضرة

نجح فريق التدخل السريع بالغربية في انقاذ مواطن يتجاوز الـ 75 عاما بلا مأوى بقرية بشبيش مركز المحلة الكبرى وإدخاله دار رعاية المسنين غير القادرين على خدمة أنفسهم.

كان الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل بمديرية التضامن الاجتماعى بالغربية قد تلقي شكوي بوجود مسن يعيش بقرية بشبيش مركز المحلة ولا يوجد أحد لخدمته.

وعلى الفور تم اخطار أحمد حمدي عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، و شيخ العرب عبدالله طنطاوى وكيل المديرية بالحاله وأوصوا بسرعة التدخل وعمل اللازم للحالة.

انتقل رئيس فريق التدخل السريع يرافقه، نجاح سراج مدير إدارة الأمن بالمديرية، و عابد عبد المغنى عضو اللجنة

وتبين للفريق ان الحالة لمسن يدعى "ع أ م ع" من قرية بشبيش مواليد 1958، وكان متزوجا وهو أب لـ5 بنات وولد وجميع البنات مؤهلات عليا والولد خريج هندسة ويعمل بدولة الإمارات.

كما تبين أن زوجته قامت بخلعه بعدما قام بكتابة المنزل لها، وتخلى أبناؤه عنه، وأصبح مصيره الشارع، وتم إدخاله لدار رعاية المسنين بطنطا.