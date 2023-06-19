البصل الطازج يقود قائمة صادرات السلع الأكثر ارتفاعا فى مارس الماضى

كتب: مدحت عادل

حققت الصادرات المصرية من البصل الطازج ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمتها نحو 23 مليون دولار في شهر مارس الماضي، بينما كانت 9 ملايين دولار في شهر مارس عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 156%.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن بعض السلع ارتفعت صادراتها ومن بينها الفواكه الطازجة حيث ارتفعت قيمة صادراتها لتسجل 212.2 مليون دولار في شهر مارس الماضي، مقابل نحو 210 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 0.7%، يليها الصادرات المصرية من العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 111 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 90 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 23.2%.

وتضمنت قائمة السلع الصادرات المصرية من القضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بقيمة 86 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 46 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 87%، إلى جانب الصادرات المصرية من منتجات مسطحة مدرفلة من حديد أو صلب 42.9 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 34 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 25%.