وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الصحفي حافظ أبو صبرا أبلغها بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب سيارته عند ميدان "العودة" قرب مدخل مُخيم "جنين".

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال استهدفت صحفيا آخر في قناة "الغد"، وهو حازم ناصر، وأطلقت النار صوبه، وما زالت تحاصره في مُحيط المخيم سالف الذكر.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل، وإصابة العشرات بجروح، بينهم 9 في حالات خطيرة.