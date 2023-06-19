"الاتصالات": إطلاق مبادرة للتدريب الفنى في مجال تكنولوجيا المعلومات

كتبت هبة السيد

تحت شعار "التدريب من أجل التوظيف" وبحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظمت جمعية اتصال حفل إطلاق مبادرة التدريب الفني في مجال تكنولوجيا المعلومات للاشخاص ذوى الاعاقة بين شركات التكنولوجيا العاملة في مصر وبين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لبحث التعاون بين جمعية اتصال والوكالة في تمويل تدريب 300 من الأشخاص من ذوي الهمم بهدف إيجاد فرص عمل لائقة بهم في شتى محافظات الجمهورية من خلال توفير تدريب متخصص لهم لمدة عام، وفقا لبيان صحفي.

قال الدكتور عمرو طلعت، إن الوزارة تعمل من أجل بناء مستقبل رقمى أفضل لابنائنا من متحدى الإعاقة من خلال تعظيم تكريس أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمساعدتهم ودمجهم وتمكينهم بشكل فعال، مشيرا إلى أنها تدعم كافة المبادرات والأفكار الخلاقة والهادفة فى مجال تطوير التكنولوجيات المساعدة لدعم الاشخاص متحدى الإعاقة.

وأشاد وزير الاتصالات، بمبادرة التدريب الفنى فى مجال تكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الاعاقة، تم انشاء الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة عام 2019 لدعم مجتمع شامل لذوى القدرات الخاصة باستخدام التكنولوجيا والأدوات المساعدة ويوجد مقر لهذه الاكاديمية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة ليكون مركز للتميز فى مجال التكنولوجيا المساعدة لدعم البحث والتطوير وتدريب متحدى الإعاقة وتأهيلهم تكنولوجيا وتأهيلهم لسوق العمل والعمل على توفير فرص عمل متميزة فى بيئة دامجة تتيح لهم العمل باستقلالية وكفاءة، كما ستعمل الأكاديمية على توفير الاتاحة التكنولوجية للخدمات المختلفة المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع مختلف مؤسسات وهيئات الدولة.

وتعقيبا على هذا التعاون ، أكد المهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال أن ذوي الهمم يعتبرون جزء هام من نسيج هذا الوطن لذلك كان لزاما علينا العمل سويا مع شركاء الأعمال مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لبحث الفرص التدريبية لهم كخطوة أولى لتوظيفهم في شركات الاتصالات والتكنولوجيا أو اي شركات أخرى ، مشيرا أن هذا التعاون يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بصفة عامة وجمعية اتصال بأصحاب الهمم.

وأشار إلي مشاركته في لقاء أكثر من 100 شركة أعضاء اتصال تم استطلاع أرائهم حول احتياجاتهم وتطلعاتهم في فرص العمل الجديدة التي يمكن أن يتم توفيرها لأصحاب الهمم.

وأكد أن هناك آليات لقبول المتدربين أبرزها السن بحيث يتراوح بين 21 – 40 عام حيث يتم تدريب 300 شخص على مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات الأخرى التي يتطلبها سوق العمل وبعد إنتهاء الفترة التدريبية التي ستتم داخل محافظات مصر سواء في الصعيد أو في الوجه البحري سيتم تنظيم ملتقى توظيفي لهؤلاء المتدربين لاستيعابهم في فرص عمل جديدة.

وأوضح مجاهد، أن هذا البرنامج يعتبر شرارة البدء وسيتم العمل على مضاعفة اعداد المتدربين بهدف خلق فرص عمل لهم خارج القاهرة والعمل على سد الفجوة في التوظيف في عدد من الوظائف.

أشار إلى العمل علي زيادة قدرات الشركات ويتم ذلك من خلال رفع كفاءة موظفي الشركات وتريبهم على اعلى مستوى احترافي، خاصة وأن قطاع التكنولوجيا هو الأقدر على استيعاب أصحاب الهمم في العمل مع الشركات في مجالات البرمجة وغيرها من خلال التدريب الفني والتقني وتمكينهم في الوظائف الجديدة.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، أن المجهودات التي تبذلها اتصال بالتعاون مع GIZ ستثمر عن عن حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على حقهم ليس فقط في التدريب ولكن في التوظيف ايضا حيث تعد هذه الخطوة مسئولية مشتركة بين القطاع الخاص والحكومة بهدف تمكينهم وخلق فرص عمل تتناسب مع قدراتهم.