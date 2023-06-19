جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين الجانبين اليوم الاثنين، تبادلا خلالها التهئنة بمناسبة استئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي وسفارة دولة الإمارات في الدوحة مزاولة أعمالهم اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

بدورة،رحب وزير الخارجية الإماراتى عبدالله بن زايد آل نهيان،خلال المكالمة،بهذه الخطوة المهمة ، التي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين دولة الإمارات ودولة قطر ، كما تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.