الأطعمة المعززة للمناعة في الصيف.. منها الثوم والفواكه الحمضية

كتبت إيناس البنا

نظام المناعة لدينا هو آلية الدفاع لجسمنا، عندما تدخل الجراثيم أو أي جسم غريب إلى أجسامنا، يحاربها جهاز المناعة، لذلك، من المهم بناء نظام مناعة قوي يمكنه هزيمة مسببات الأمراض المسببة للأمراض مثل البكتيريا والفيروسات والطفيليات، يلعب نمط حياتك ونظامك الغذائي دورًا مهمًا في بناء نظام مناعي فعال.

يتكون النظام الغذائي الصحي من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون بنسب مناسبة لدعم وتنشيط وتلبية الاحتياجات الفسيولوجية دون الإفراط في تناولها، كما أنها توفر فيتامينات ومعادن كافية للنمو الطبيعي، والتطور، والتمثيل الغذائي ، والوظائف الفسيولوجية.

الأطعمة المعززة للمناعة في الصيف



وفقا لموقع " prevention"، فأن المغذيات الدقيقة مثل الفيتامينات والمعادن ضرورية لجسم الإنسان، ويجب على الأفراد تلبية احتياجاتهم اليومية من خلال المصادر الغذائية، هذه بمثابة مناعة وحماية الاستجابة المناعية؛ هذا يساعد في منع التهرب المناعي من قبل الكائنات المسببة للأمراض. تعمل المعادن والفيتامينات بشكل متكرر مع بعضها البعض في مراحل مختلفة وأجزاء مختلفة من جهاز المناعة.

فيما يلي 5 معززات للمناعة يجب تضمينها في نظامك الغذائي:

1 . الفواكه الحمضية

تحتوي ثمار الحمضيات على فيتامين سي الذي يساعد على بناء جهاز المناعة، يساعد فيتامين سي على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء (WBC) لأنها تلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة التهابات الظهر، تشمل عائلة الحمضيات فواكه مثل الليمون والبرتقال.

2. الثوم

يوجد الثوم في كل مطبخ ويستخدم بشكل شائع في تحضير الطعام الذي يعطي القليل من الزنج للطعام، ثبت أن الأليسين، وهو مركب موجود في الثوم، يعزز نشاط الخلايا المناعية ويقلل من حدة نزلات البرد والإنفلونزا، يمكن لدمج الثوم الطازج في طبخك أن يضيف نكهة لذيذة بينما يمنح نظام المناعة لديك دفعة طبيعية.

3 البيض

إن تناول البروتين بكميات كافية أمر مهم لدعم الاستجابة المناعية، يحتوي البيض على عناصر غذائية مثل فيتامين د وفيتامين هـ والبروتين والزنك والسيلينيوم والتي تعتبر ضرورية لأداء المناعة السليم في الجسم.

4. الزيتون

يعتبر الزيتون مصدرًا لفيتامين أ و هـ والمعادن، تتحد هذه العناصر الغذائية لتمنح الزيتون قوة كبيرة من مضادات الأكسدة، وهو أمر جيد لتقوية جهاز المناعة لدينا.

5. الجوافة

الجوافة غنية بمضادات الأكسدة مثل الكاروتينات والفلافونويد والبوليفينول، تحمي هذه المركبات الجسم من الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يضعف جهاز المناعة، تعمل مضادات الأكسدة على التخلص من الجذور الحرة وتقليل الالتهاب، مما يساعد في الحفاظ على استجابة مناعية قوية.

حاول اتباع نظام غذائي وفقًا لاحتياجاتك الصحية وظروفك الطبية، تناول الفواكه الموسمية التي تقدم فوائد غذائية، إلى جانب الأطعمة الصحية المعززة للمناعة، فإن الحفاظ على جسم صحي من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، والنوم الكافي، والإقلاع عن التدخين هي بعض الطرق الأخرى التي يمكن أن تساعدك بشكل طبيعي على بناء مناعة أقوى.