الأزهر يقرر تأجيل امتحان 21 طالباً تعرضوا لحادث بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

قرر الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، تأجيل امتحان 21 طالباً من طلاب الثانوية الأزهرية بمعهد بنين كوم أمبو بمحافظة أسوان، نتيجة لتعرضهم لحادث سير أثناء توجههم لأداء امتحان مادة التاريخ أمس.

واطمأن "الضوينى" وقيادات منطقة أسوان الأزهرية، على الطلاب المصابين فى الحادث داخل المستشفى، مؤكدين أنه سيتم مراعاة الطلاب أصحاب الإصابات الخطيرة الذين لن يتمكنوا من الحضور فى باقى الامتحانات، لأدائها خلال الدور الثان مع مراعاتهم فى التصحيح.

وزار الدكتور سيد حسن، مدير عام العلوم الدينية والعربية بمنطقة أسوان الأزهرية، يرافقه محمود أحمد، مدير عام العلوم والثقافة ورعاية الطلاب، طلاب الثانوية الأزهرية الـ21، المصابين فى حادث انقلاب سيارة كانت تقلهم إلى الامتحان، وذلك بعد نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وشهد أمس، حادث انقلاب سيارة كانت تقل 21 طالباً من طلاب الثانوية الأزهرية الشعبة الأدبية لأداء امتحان مادة التاريخ، بمعهد بنين كوم أمبو بمدينة كوم أمبو محافظة أسوان، وذلك بالطريق أسفل محور كلابشة بنطاق قرية فارس، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.











