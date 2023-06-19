الأتوبيس النهرى بالقاهرة يستعد لاستقبال الزوار فى العيد.. اعرف أسعار الرحلات

كتب سيد الخلفاوى

يستعد الاتوبيس النهرى بمرس الهابى لاند بالقاهرة - بجوار كوبرى تحيا مصر بالمظلات - لعيد الأضحى المبارك، حيث يتم تنظيم رحلات نيلية للقناطر الخيرية ورحلات فى النيل لمدة ساعة، بشكل يومى، حيث تنطلق الرحلة من المرسى للقناطر الخيرية، وتنتظر الركاب فى مرسى القناطر لمدة ساعتين ثم تعود بهم مرة أخرى لمرسى القاهرة بنفس سعر التذكرة.

أسعار الرحلات:

ويتم تنظيم فسحة نيلية وحسب الطلب لمدة ساعة فى النيل بـ 30 جنيها، ورحلة لمدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات بـ 60 جنيها، ويتم ركوب الأطفال مجانا، حيث يتم تجميع 50 فردا للرحلة فى أتوبيس مكيف بدورين مجهز بدورات مياه.

وتشمل تذكرة القناطر الخيرية، رحلة ذهاب وعودة من المظلات للقناطر تنتظر الركاب 3 ساعات فى مرسى القناطر ثم العودة مرة أخرى للمظلات وتستغرق رحلة الذهاب والعودة 4 ساعات تقريبا ما يجعلها فسحة نيلية ممتعة.

وأكد مسئولو المرسى أن الأتوبيس النهرى مأمن للغاية، به شرطة وأمن وأطواق نجاه لكل فرد، والوحدة مجهزة بها 3 بحارين وميكانيكى، حيث تتوفر بالمركب عوامل الآمان والسلامة، ويتم المراقبة والمتابعة من الهيئة العامة للنقل النهري، وشرطة المسطحات المائية وشرطة النقل العام، وأمن هيئة النقل العام، ومتابعة رئيس هيئة النقل العام.